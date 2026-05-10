Sivullinen ilmoitti hätäkeskukseen äitienpäivänä noin kello 12 mahdollisesti kerrostaloasunnossa syttyneestä tulipalosta Vantaan Havukoskella.
Tapahtumapaikalle lähti useita poliisin ja pelastuksen yksiköitä.
Palo saatiin sammutettua kello 13 mennessä. Se ei ehtinyt leviämään laajemmalle kerrostalossa.
Asukkaat pudottautuivat ikkunoista
Poliisin tietojen mukaan muutama talon asukas sai vammoja pudottauduttuaan asuntojen ikkunoista.
Tulipalossa ei tämän hetkisten tietojen mukaan loukkaantunut ihmisiä.
Poliisi selvittää tapahtumien kulkua sekä palonsyttymissyytä.