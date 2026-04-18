Awak Kuier oli siivittämässä Galatasarayta Euroliigan finaaliin.

Awak Kuier pelaa ensimmäisenä suomalaisena koripallon Euroopan ykköskilpailun Euroliigan finaalissa. Kuierin edustama turkkilainen Galatasaray päihitti perjantaina Espanjan Zaragozassa finaaliturnauksen välierässä emäntäjoukkue Zaragozan 63–56.

Galatasaray karkasi ottelun alussa: ensimmäinen neljännes meni turkkilaisille tyrmäävästi 24–4. Vaikka espanjalaiset tekivät enemmän pisteitä kaikissa lopuissa neljänneksissä, turkkilaisten kaula riitti loppuun saakka.

Jo Euroliigan lopputurnauksessa esiintymällä suomalaishistoriaa tehnyt Kuier pelasi välierässä kaikista ottelun pelaajista eniten: 36 minuuttia ja 37 sekuntia. Pisteitä suomalainen teki 12, levypalloja hän otti 11 ja hän antoi myös kaksi korisyöttöä.

Galatasaraysta enemmän pisteitä heitti vain Marine Johannes, jolle niitä kertyi 16.

Koko matsin pisterohmuna Zaragozan Merritt Hempe kiskoi 18 pinnaa.

Galatasaray kohtaa sunnuntaina pelattavassa Euroliigan loppuottelussa toisen turkkilaisseura Fenerbahcen. Fenerbahce löi Galatasarayn aiemmin Turkin finaalisarjassa suoraan otteluvoitoin 3–0.

Euroliigan välierässä Fenerbahce kukisti perjantaina Gironan lukemin 76–59.

Kuier pelaa kesäkausina Dallas Wingsissä yhdysvaltalaisessa mahtiliiga WNBA:ssa, jossa hän on myös historian ensimmäisenä suomalaispelaajana.