Useita kuukausia kestävä kiertue vaatii sirkustaiteilijoilta sinnikästä luonnetta. Kulissien takana elää tiivis yhteisö.
Sirkus Finlandian useita kuukausia kestävä 50-vuotisjuhlakiertue on pärähtänyt käyntiin. 1976 perustetun sirkuksen johtajalle Calle Jernström juniorille juhlavuosi on merkittävä.
– Taipale on ollut pitkä. 50 juhlavuotta on saavutus sinänsä, Jernström kuvaa.
Live-esityksessä piilee vaaroja
Vaikka sosiaalisessa mediassa näkyykin mitä ihmeellisimpiä asioita, luottaa Calle Jernström junior live-esityksen voimaan. Sirkus esittää myös vaarallisia temppuja. Kuolemanpyörässä esimerkiksi piilee todellinen kuolemanvaara.
– Toivotaan myös, että kaikki pysyvät hengissä. Onneksi niin on käynyt. Ammatti‑ihmiset osaavat tehdä tempun turvallisesti, mutta siinä piilee aina riskejä, sirkusjohtaja kuvaa.
Ensimmäistä kertaa kiertueelle lähtenyt sirkustaitelija Sofia Motturi näkee sirkuksen ainutlaatuisena konseptina.
– Sirkushan on taiteenlajina mielestäni todella erilainen kuin mikään muu taiteen ala. Sirkuksessa kiteytyy ihmisyys ja ihmisen rajattomuus, Motturi kuvaa.
Motturi jonglööraa ja hän on hionnut esitystään jo kolmen vuoden ajan.
– Tämä on ollut minun ensimmäinen jongleeurausnumeroni, minkä valmistin aikoinaan sirkuskoulussa.
Motturi kertoo, että on kiertueesta innoissaan, mutta jännittynyt.
– Tuntuu, että olen nyt oikeassa paikassa oikeaan aikaan.