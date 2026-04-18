Tällaista on 50-vuotiaan Sirkus Finlandian elämä kulissien takana: "Toivotaan, että kaikki pysyvät hengissä"

Julkaistu 18 minuuttia sitten

Emma Kilpinen emma.kilpinen@mtv.fi

Useita kuukausia kestävä kiertue vaatii sirkustaiteilijoilta sinnikästä luonnetta. Kulissien takana elää tiivis yhteisö. Sirkus Finlandian useita kuukausia kestävä 50-vuotisjuhlakiertue on pärähtänyt käyntiin. 1976 perustetun sirkuksen johtajalle Calle Jernström juniorille juhlavuosi on merkittävä. – Taipale on ollut pitkä. 50 juhlavuotta on saavutus sinänsä, Jernström kuvaa. Live-esityksessä piilee vaaroja Vaikka sosiaalisessa mediassa näkyykin mitä ihmeellisimpiä asioita, luottaa Calle Jernström junior live-esityksen voimaan. Sirkus esittää myös vaarallisia temppuja. Kuolemanpyörässä esimerkiksi piilee todellinen kuolemanvaara. – Toivotaan myös, että kaikki pysyvät hengissä. Onneksi niin on käynyt. Ammatti‑ihmiset osaavat tehdä tempun turvallisesti, mutta siinä piilee aina riskejä, sirkusjohtaja kuvaa. Ensimmäistä kertaa kiertueelle lähtenyt sirkustaitelija Sofia Motturi näkee sirkuksen ainutlaatuisena konseptina. – Sirkushan on taiteenlajina mielestäni todella erilainen kuin mikään muu taiteen ala. Sirkuksessa kiteytyy ihmisyys ja ihmisen rajattomuus, Motturi kuvaa. Motturi jonglööraa ja hän on hionnut esitystään jo kolmen vuoden ajan. – Tämä on ollut minun ensimmäinen jongleeurausnumeroni, minkä valmistin aikoinaan sirkuskoulussa. Motturi kertoo, että on kiertueesta innoissaan, mutta jännittynyt. – Tuntuu, että olen nyt oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Kiertueella eläminen ei ole luksusta

Sirkuksen kiertue-elämä ei sovi kaikille. Vaikka olosuhteet ovat viidenkymmenen vuoden aikana parantuneet, se vaatii yhä ihmisiltä sinnikkyyttä ja kestävyyttä. Luksus on kaukana.

– Kiertue-elämä on raskasta. Vaunuissa eläminen vaatii arjen perusasioiden hoitamista, kuten vessan tyhjentämistä sekä veden ja sähkön järjestämistä. Liikumme lähes päivittäin uuteen kylään, Calle Jernström kuvaa.

Aiemmin reissun päällä ei ollut edes vettä.

– Meillä on nykyään kaksi omaa saunaa. Ennen ei ollut suihkuja edes mukana. Peseydyttiin siellä missä pystyttiin.

Ainutlaatuinen yhteisö

Sirkukseen voi päätyä myös toiselta alalta.

Pari vuotta sitten yli 20 vuotta kokemusta karttaneesta tv-urasta sirkusmaailmaan mukaan hypännyt Elias Koskimies on tästä esimerkki. Hän päätti toteuttaa lapsuuden unelmansa ja lähti kiertelemään sirkuksen mukana. Tv-työt ovat kuitenkin yhä hänen päätyönsä.

Tänä vuonna Koskimies ei ole mukana kiertelemässä kaupunkeja, mutta hän on yhä mukana sirkuksen toiminnassa tekemässä viestinnän töitä.

Seitsemän kuukauden kiertue näytti hänelle, kuinka tiivis sirkusyhteisö on.

– Se on yhteisöllinen ja hyvin tiivis yhteisö. Se, että eletään arkea ja tehdään näytöksiä seitsemän kuukautta ympäri Suomea oli jotakin sellaista, mitä mä en ollut ikinä aikaisemmin kohdannut, Koskimies kertoo.

Sofia Motturi on yhteisöllisyydestä Koskimiehen kanssa samoilla linjoilla. Työpaikka on tuntunut hänelle kotoisalta alusta asti.

– Sirkusyhteisö on ihan hirveän omalaatuinen yhteisö. Meillä on kaikilla se sama palo, se sama outous jotenkin meidän verissä. Kyllä siinä täytyy tietyn kaltainen ihminen olla, että tällaiseen alaan ryhtyy, Motturi kiteyttää.

Emma Kilpinen MTV Uutiset

Sirkus Finlandia juhlii viisikymppisiään tänä vuonna | MTV Uutiset