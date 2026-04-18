Tuoreen ennusteen mukaan EU:n väkiluku kutistuu lähes 12 prosenttia vuoteen 2100 mennessä.
Tämä tarkoittaa, että EU:n alueella olisi tämän vuosisadan lopulla 53 miljoonaa ihmistä nykyistä vähemmän, kertoo EU:n tilastokeskus Eurostat. Viime vuonna EU:n väkiluvun arvioitiin olevan vähän alle 452 miljoonaa.
Lyhyellä aikavälillä väestökasvun uskotaan jatkuvan ja saavuttavan huippunsa vuonna 2029. Silloin EU:n väestö olisi yli 453 miljoonaa.
Tämän jälkeen asukasluku alkaisi laskea ja asettuisi vajaaseen 400 miljoonaan vuonna 2100.
Esimerkiksi Yhdysvaltojen väkiluku on vähän alle 343 miljoonaa.