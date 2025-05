Esko Eerikäinen kertoo Victoria-tyttärelleen totuuden kohuhäistä: "Äitisi perui viime hetkellä"

Esko Eerikäinen paljastaa Victoria-tyttärelleen totuuden hänen ja Martina Aitolehden häistä.

Radio- ja televisiojuontaja Esko Eerikäinen ja hänen tyttärensä Victoria nähdään Julkkisten tietotoimisto -ohjelmassa. Eerikäinen paljastaa ohjelmassa tyttärelleen yksityiskohdan hänen ja ex-vaimonsa Martina Aitolehden häistä.

– Haluatko kuulla tarinan? En tiedä, kestääkö sinun korvat kuulla tätä. Silloin, kun me oltiin menossa sinun äidin kanssa naimisiin, niin sinun äitisi perui ne viime hetkellä. Sitten vasta toisella kerralla menimme naimisiin, Eerikäinen kertoo.

Teini-ikäinen Victoria vastaa isänsä heittoon hilentymällä ja sulkemalla hitaasti silmänsä.

Aitolehti ja Eerikäinen avioituivat maistraatissa vuonna 2007 vain kolmen kuukauden seurustelun jälkeen. Seuraavana vuonna pariskunta ilmoitti järjestävänsä vielä kirkkohäät, jotka kuitenkin peruuntuivat vain muutamia päiviä ennen juhlapäivää.

Pariskunnan erimielisyydet johtivat tuolloin jo melkein avioeroon, kun Martina marssi erohakemuksen kanssa käräjäoikeuteen. he onnistuivat kuitenkin sovittelemaan erimielisyytensä ja kirkkohäät järjestettiin myöhemmin syksyllä 2008.

Vuonna 2009 he saivat Victoria-tyttärensä. Parin avioliitto päättyi vuonna 2011. Eerikäinen ja Aitolehti ovat nykyään hyvissä väleissä. He ovat muun muassa tehneet yhdessä podcastin nimeltä Matina & Esko, jossa he kertovat, kuinka ovat pystyneet korjaamaan välinsä riitaisen eron jälkeen.