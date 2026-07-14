Nelikymppinen suomalaisnainen kuoli jäätyään safarimaasturin alle Tansaniassa.

Suomen kansalainen on kuollut Tansaniassa kesäkuussa, kertoo Iltalehti. Asia vahvistetaan lehdelle ulkoministeriöstä.

Ulkoministeriö ei kuitenkaan kommentoinut tapausta tarkemmin IL:lle.

Muun muassa paikallinen media Tanzania Times kertoi 1. heinäkuuta, että nainen on kuollut Ngorongorossa ja hänen 17-vuotias poikansa on loukkaantunut vakavasti.

Lehden mukaan nainen oli nelikymppinen ja matkalla Tansaniassa miehensä ja poikansa kanssa.

Hän oli näköalapaikalla katselemassa Ngorongoron kraateria, kun maasturi törmäsi häneen.

Lehden mukaan maasturin jarrut olisivat pettäneet.

Tapauksen tutkinta oli heinäkuun alussa vielä kesken.

Ngorongoron suojelualue on Tansanian pohjoisosassa, lähellä Kenian rajaa.