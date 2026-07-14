Yleistukihakemusten ruuhkautuminen johtuu työttömyyden kasvusta.
Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle.
Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä.
Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen.
Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa.