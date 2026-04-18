Ihmiset tallustelivat Suomen korkeinta ja pisintä siltaa pitkin sankoin joukoin.
Helsingissä Laajasalon Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren yhdistävä Kruunuvuorensilta avattiin tänään jalankulkijoille ja pyöräilijöille.
Korkeasaaren päässä avajaisnauhan leikkasi kokoomusta edustava Helsingin pormestari Daniel Sazonov ja Laajasalon päässä SDP:tä edustava apulaispormestari Johanna Laisaari.
Paikalle oli saapunut tuhansia ihmisiä kävelemään siltaa ensimmäistä kertaa. MTV Uutisten kuvaaja Santtu Suvitaival ikuisti videolle droonilla yläilmoista, kun tuhatpäinen, loputtomalta näyttänyt jono ihmisiä tallusti siltaa pitkin.
Kruunuvuorensilta on valmistuttuaan Suomen pisin ja korkein silta. Sillan raitiotien matkustajaliikenne on tavoitteen mukaan määrä aloittaa viimeistään alkuvuodesta 2027.