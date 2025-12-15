Bea Toivonen ja Jesse Smith ovat menneet kihloihin.

Vuoden 2014 Miss Suomi Bea Toivonen on kihlautunut puolisonsa Jesse Smithin kanssa.

Pariskunnan suhde sai aikoinaan alkunsa 11 vuotta sitten, kun Toivonen oli Lontoossa lomalla ja meni katsomaan Lyric-teatteriin esitystä. Hän kiinnitti lavalla esiintyneeseen Smithiin huomionsa ja lähetti viestin tälle.

– En tiennyt, että kaikki näiden vuosien jälkeen hän kosisi minua samalla lavalla. Tietenkin vastasin kyllä, Toivonen kirjoittaa julkaisun yhteyteen.

Pariskunta on asunut koko seurustelunsa ajan Britanniassa.