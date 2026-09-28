Venäjä laukaisi viikossa noin 3 900 droonia, pommia ja ohjusta Ukrainaan, Zelenskyi sanoo.
Venäjän iskut surmasivat useita ihmisiä eri puolilla Ukrainaa sunnuntaina, ukrainalaisviranomaiset kertovat.
Kuolonuhreista raportoitiin ainakin pääkaupungissa Kiovassa sekä kaakossa Zaporizhzhjan, koillisessa Sumyn ja etelässä Odessan alueilla.
Venäjän iskujen kerrotaan lisäksi aiheuttaneen tuhoa rakennuksille.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä laukaisi päättyneen viikon aikana yhteensä noin 3 900 droonia, pommia ja ohjusta Ukrainaan. Lukuja ei ole vahvistettu.
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu jo viidettä vuotta.