Muuttuuko jauheliha pannulla helposti harmaaksi ja vetiseksi sen sijaan, että se ruskistuisi? Vika ei ruotsalaiskokin mukaan ole tuotteessa.

Moni on törmännyt ruokaa laittaessaan tuttuun ilmiöön: kun jauhelihapaketin kumoaa pannulle, lihasta irtoaa runsas määrä nestettä, eikä ruskistuminen onnistu. Loppujen lopuksi jauhe liha näyttää enemmän keitetyltä kuin paistetulta.

Ruotsalaisen Allt om Mat -sivuston kokki Cecilia Lundin kertoo, että suojakaasuun pakattu jauheliha voi toisinaan tuntua vetisemmältä kuin kaupassa tai lihakaupassa jauhettu liha. Jauhelihaan ei kuitenkaan ole lisätty vettä.

– Lihasneste on voinut alkaa irrota hieman. Siihen voivat vaikuttaa myös lihan alkuperäinen vesipitoisuus ja rasvaprosentti ennen jauhamista, Lundin kertoo Allt om Matille.

Älä laita liikaa jauhelihaa pannulle

Myös paistotavalla on suuri merkitys siihen, päätyykö pannulle kauniisti ruskistunutta vai harmaata ja vetistä jauhelihaa.

– Jos pannulle laittaa liikaa jauhelihaa eikä pannu ole tarpeeksi kuuma, on suuri riski, että jauheliha alkaa kiehua ja sen on vaikea saada väriä pintaan, Lundin sanoo.

Kokki neuvoo paistamaan kerrallaan noin 300 grammaa jauhelihaa kuumalla ja tarpeeksi isolla pannulla. Ennen paistamista jauhelihan pinnalta voi myös taputella ylimääräistä kosteutta talouspaperilla.

Jauhelihaa ei myöskään kannata heti sekoittaa ja murustaa pannulla.

– Paista sekoittamatta, kunnes jauheliha on saanut kauniin värin alapinnalle. Käännä pala ja paista myös toinen puoli kauniin ruskeaksi. Vasta sitten jauheliha kannattaa murustaa paistinlastalla tai -haarukalla.

Tavoitteena Maillard-reaktio

Paistamiseen Lundin suosittelee rypsiöljyn ja pienen voinokareen yhdistelmää. Valurautapannu tai muu korkeaa lämpöä kestävä paistinpannu on hänen mukaansa varmin keino saada jauhelihaan kunnolla väriä.

Ruskistaminen vaikuttaa myös makuun. Taustalla on niin kutsuttu Maillard-reaktio eli aminohappojen ja sokereiden välinen kemiallinen reaktio.

– Se antaa lihalle sen ruskean värin ja hyvän maun paistamisen aikana, Lundin kertoo.

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