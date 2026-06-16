Saksassa järjestetyssä LVM Saarland Trofeo -pyöräilykisassa nähtiin todella vaarallinen onnettomuus, kun ikäihminen ajoi sähköskootterilla kilpailijoiden eteen.

Saksassa järjestetyssä LVM Saarland Trofeo -pyöräilykisassa nähtiin todella vaarallinen onnettomuus, kun ikäihminen ajoi sähköskootterilla kilpailijoiden eteen. Videolla näkyy, kuinka pyöräilijät ajavat kovaa vauhtia katsojien ohi. Pian yleisön joukosta ilmestyy kuviin sähköskootteri, joka menee osittain tien puolelle.

Ensimmäinen kilpailija ehti väistää skootteria, mutta seuraava ei, vaan hän lensi voltin ilmassa ja mätkähti jalkakäytävälle. 17-vuotias Paul Vriesman kertoi Instagramissa, että hän selvisi ilmalennostaan ilman vakavia vammoja. The Telegraphin mukaan tilanne oli myös sama muilla osallisilla.

Katso tilanne alla olevalta videolta. Jos se ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.