Lannoitteiden ja polttoaineiden kallistuminen voi aiheuttaa maataloudelle jopa satojen miljoonien lisälaskun.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK varoittaa, että Lähi-idän sota on tuomassa kustannuskriisin maatalouteen.

Sodan aiheuttama lannoitteiden ja polttoaineiden kallistuminen voi MTK:n mukaan aiheuttaa maataloudelle jopa satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset.

Lähi-idän sota uhkaa MTK:n mukaan kärjistää jo entisestään heikossa hapessa olevan suomalaisen peltokasvituotannon tilannetta. Viljojen ja muiden peltokasvien tuotantokustannukset ovat jääneet Venäjän hyökkäyssodan ja korona-ajan jälkeen pysyvästi korkealle tasolle.

– Markkinat eivät tällä hetkellä millään kata tuotantokustannuksia, eikä tiloilla ole käytännössä mahdollisuuksia sopeuttaa kustannuksia lyhyellä aikavälillä, MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä sanoo tiedotteessa.

Hallitukselta vaaditaan toimia

Viljatilat tekivät viime vuonna tappiota kolmatta vuotta putkeen.

Pelkokasvituotannon kriisin jatkuessa siitä voi muodostua kansallinen huoltovarmuusriski, MTK varoittaa.

– Markkinahäiriöihin on kyettävä vastaamaan nopeasti myös ruokaketjun sopimuksissa. Pula kananmunista ja naudanlihasta kertoo, etteivät markkinat ketjun sisällä toimi, Hemmilä sanoo.

Keskusliitto vaatii hallitusta varautumaan nyt toimiin tulevan kasvukauden viljelyn turvaamiseksi.

Sen mukaan hallituksen tulisi varata viimeistään kehysriihen yhteydessä 100 miljoonan euron rahoitus luonnonhaittakorvauksen lisätukeen. Tämä tuki tulisi kohdentaa ensisijaisesti peltokasvituotantoa harjoittaville tiloille, MTK sanoo.