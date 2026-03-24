Viime heinäkuussa poliisi tutki henkilöauton varkautta, mutta siitä lähtikin aluilleen poikkeuksellisen räjähderikosvyyhdin selvittely.
Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan laajassa rikoskokonaisuudessa, missä se takavarikoi yhteensä lähes 800 kilon edestä räjähteitä.
Kaikki sai alkunsa viime heinäkuussa, kun poliisi löysi Salossa varastetun henkilöauton sisältä puoli kiloa räjähteitä. Syyskuussa se takavarikoi paimiolaisen taloyhtiön varastotiloista räjähteitä ja kymmeniä nalleja.
Tutkinnan edetessä poliisi sai tiedon Kemiönsaaressa sijaitsevasta räjähdekontista. Syrjäinen kontti sisälsi 780 kilon edestä räjähdysaineita, muun muassa räjähtävää tulilankaa, dynamiittia ja putkipanoksia.
Poliisi kuvailee määrää valtakunnallisestikin poikkeukselliseksi.
Kävi ilmi, että räjähteet oli tarkoitettu läheisen louhoksen käyttöön, mutta toiminta oli kariutunut ja räjähteet olivat jääneet lojumaan niille sijoilleen.
Räjähteille ei löytynyt lain velvoittamaa säilytyslupaa.
Useita kiinniottoja
Takavarikoiduille räjähteille ei löytynyt selkeää yhteyttä eikä käyttötarkoitusta.
– Käytännössä yksi asia johti toiseen, niin kuin esitutkinnassa usein käy. Silti näitä kaikkia tapauksia yhdistää joukko henkilöitä, jotka siis tavalla tai toisella liittyvät toisiinsa, sanoo rikoskomisario Tommi Kosunen.
Poliisi teki esitutkinnan aikana useita kiinniottoja. Salon ja Paimion tapahtumien myötä rikosepäilyjen vuoksi kiinniotettuina oli kaikkiaan neljä ihmistä, joista kaksi on ollut tutkintavankeudessa esitutkinnan ajan.