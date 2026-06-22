Poliisi otti sunnuntaina kiinni yhden henkilön liittyen kuolleena asunnosta löytyneen vanhuksen tapaukseen.
Poliisi on löytänyt noin 80-vuotiaan naisen menehtyneenä asunnosta Kokkolassa. Kuolemantapaus on tullut ilmi 21. kesäkuuta.
Naisen kuolinsyy on epäselvä, ja poliisi suorittaa asiassa kuolemansyyn tutkinnan.
Sunnuntaina otettiin kiinni yksi henkilö tapaukseen liittyen.
Poliisi tutkii, onko nainen mahdollisesti ollut osallisena väkivaltaisessa tilanteessa ennen kuolemaansa.
Asian tutkinta on kesken, eikä poliisi tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.