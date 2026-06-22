Kesän mansikkasesonki on parhaimmillaan, ja makeita herkkumarjoja kannattaa ehdottomasti hyödyntää monipuolisesti myös ruoanlaitossa!
Kotimaisista mansikoista valmistuvat kesän parhaat herkut aina mansikkakakuista piirakoihin ja hilloihin.
Mutta oletko tullut ajatelleeksi, että mansikka sopii myös suolaisiin ruokiin?
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Helppo mansikkasalaatti kesäpöytään
Suolaisenmakea mansikkasalaatti hurmaa!MTV
Makeaa ja suolaista yhdistelevä mansikkasalaatti on kesän varma hitti.
– Tehdään vähän epätyypillisempi mansikkaresepti eli suolainen resepti. Tällainen helppo salaatti, kokki Teresa Välimäki demonstroi Huomenta Suomessa.
Salaatissa on mansikoiden lisäksi muun muassa vihersalaattia, yrttejä, kermaista burratajuustoa, paahdettuja pekaanipähkinöitä ja ilmakuivattua kinkkua.
– Tykkään käyttää tätä schwarzwaldin kinkkua, kun tässä on aika tiukka ja hyvä savun maku.
Kastikkeeksi salaatille tehdään helppo ja hauska mansikkasalsa, joka saa makua muun muassa koukuttavasta valkosipuli-chiliöljystä.