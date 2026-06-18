Karijoella yksityisasunnossa tänään tapahtuneessa puukotuksessa on menehtynyt yksi henkilö.
Poliisi kertoo saaneensa hätäkeskuksen kautta ilmoituksen puukotuksesta, joka oli tapahtunut yksityisasunnossa Karijoella tänään noin kello kolmen aikaan yöllä. Poliisin saapuessa paikalle asunnosta löytyi uhri, jota yritettiin elvyttää ensihoidon toimesta, mutta henkilö kuoli paikalla.
Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni rikoksesta epäillyn naisen. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tänään vanginnut naisen todennäköisin syin epäiltynä taposta.
Epäilty ja uhri eivät ole paikkakuntalaisia.
Poliisi jatkaa asian esitutkintaa.