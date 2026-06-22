Pääministerin vaihto ei riitä oikeistopopulisteille Britanniassa.
Britanniassa oikeistopopulistisen reformipuolueen johtaja Nigel Farage vaatii, että maassa on järjestettävä vaalit, koska pääministeri Keir Starmer ilmoitti eroavansa tehtävästään.
Faragen mukaan hänen puolueensa on valmis tarjoamaan todellista muutosta Britannian politiikkaan.
Reformipuolue on ollut kannatusmittausten kärjessä kuukausikaupalla. Se otti myös huikean vaalivoiton taannoisissa paikallisvaaleissa, joissa työväenpuolue oli suurin häviäjä.
Starmer ilmoitti jatkavansa pääministerinä syyskuuhun saakka, jolloin uusi pääministeri on määrä valita.