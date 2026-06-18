Verinen mies johdatti poliisin epäilyn henkirikoksen jäljille.
Lounais-Suomen poliisi on ottanut kiinni kaksi miestä epäiltynä Somerolla tapahtuneesta henkirikoksesta.
Hätäkeskus sai hieman ennen aamukuutta ilmoituksen Someron keskustassa kävelleestä verisestä miehestä.
Poliisipartio tavoitti paikalta noin 65‑vuotiaan miehen ja otti hänet kiinni.
Alustavien puhutusten perusteella poliisi meni Turuntiellä sijaitsevaan yksityisasuntoon, josta löytyi kuolleena noin 40‑vuotias mies.
Myöhemmin poliisi otti kiinni myös noin 30‑vuotiaan miehen, jonka epäillään olleen asunnossa.
Poliisi tutkii tapahtunutta tappona.