Suomi on Euroopan häpeäpilkku: Kodeissa lojuu 71 tonnia kobolttia, 6 tonnia tinaa, 118 kultakiloa ja 1,8 tonnia magnesiumia – tästä kyse

Kuluttajien laatikoihin hylkäämissä kännyköissä lojuu tuhansia tonneja arvokkaita raaka-aineita, jotka voisi kierrättää hyötykäyttöön. Asiasta kertoo kunnostettujen laitteiden markkinapaikka Refurbed tiedotteessaan.
Yrityksen mukaan eurooppalaisten laatikoissa uinuu valtava raaka-aineiden aarreaitta: yli 430 miljoonaa käyttämätöntä vanhaa ja kunnostuskelvotonta älypuhelinta.
Refurbedin mukaan yksistään kobolttia on 5 000 tonnia ja kultaa 9 tonnia eurooppalaisten kaapeissa ja piirongeissa.
Fraunhofer Austria -tutkimusinstituutin tekemän tutkimuksen mukaan vanhat laitteet, jotka tällä hetkellä keräävät pölyä eurooppalaisissa laatikoissa, voitaisiin kierrättää helposti ja yksinkertaisesti.
Näin kotitaloudet voisivat myös edistää EU:n kierrätystavoitteita.
Puhelimissa on runsaasti arvokkaita raaka-aineita.Kuva: Refurbed & Fraunhofer Austria
Yksittäinen laite sisältää vain joitakin kymmeniä grammoja metalleja, mutta 431 miljoonan laitteen yhteenlaskettu uinuva materiaalivarasto on valtava.
Jos laitteiden sisältämät metallit kierrätettäisiin ammattimaisesti, selvityksen mukaan Euroopan arvoketjuihin palautuisi yli 5 000 tonnia kobolttia, 129 tonnia magnesiumia, 431 tonnia tinaa, 43 tonnia volframia, tonni palladiumia ja 9 tonnia kultaa.
Kuin malmia
– Metallien pitoisuus yhdessä tonnissa elektroniikkajätettä voi ylittää pitoisuuden yhdessä tonnissa malmia, joka louhitaan perinteisellä kaivostoiminnalla. Siksi kaivostoiminta vanhoissa älypuhelimissa voi todella olla kannattavaa, sanoo Fraunhofer Austrian projektipäällikkö Paul Rudorf.
Refurbedin mukaan suomalaiset ovat Euroopan kärkeä vanhojen puhelinten hamstraamisessa.
Suomalaisissa kodeissa on 8,6 miljoonaa käytöstä poistettua älypuhelinta, joista 5,9 miljoonaa voitaisiin kierrättää materiaalina.
Suhteessa väkilukuun Suomessa on kaikkein eniten hylättyjä matkapuhelimia tarkemmin tutkittujen 12 maan joukossa: 1,53 jokaista suomalaista kohti.
Suomalaisten puhelimista voitaisi saada muun muassa 71 tonnia kobolttia, 118 kiloa kultaa, 6 tonnia tinaa, 600 kiloa volframia ja 1,8 tonnia magnesiumia.
Fraunhofer Austria arvioi suomalaisten vanhojen älypuhelinten metallien yhteenlasketuksi arvoksi 14,4 miljoonaa euroa.
Tiedotteen mukaan vain murto-osa vanhoihin älypuhelimiin sidotuista resursseista hyödynnetään.
Älypuhelinten globaali kierrätysaste on vain 7,5 prosenttia, ja Euroopassakin vain noin 10 prosenttia laitteista kierrätetään.
Suuri osa kierrätysjärjestelmän ulkopuolelle jäävistä laitteista joko jää kotitalouksiin tai viedään toisinaan laittomasti kehitysmaihin.
Sähkö- ja elektroniikkajäte on helppo kierrättää viemällä käytöstä poistuneet laitteet ilmaiseksi SER-kierrätyspisteisiin, joita löytyy muun muassa jäteasemilta.
– Vanhat laitteet voi myös palauttaa maksutta sähkölaitteita myyviin kauppoihin. Näin varmistetaan, että laitteiden sisältämät metallit ja muut materiaalit päätyvät uudelleen käyttöön turvallisesti, kertoo toiminnanjohtaja Arto Puumalainen SER-tuottajayhteisö ry:stä.