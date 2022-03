Toisen lahjoitus on toisen aarre – näitä asioita kierrätyskeskuksista metsästetään eniten: "Ne eivät yleensä ehdi kauaa hyllyssä olla"

Design-tuotteet eivät pysy kauaa hyllyissä

Pääkaupunkiseudulla on yhteensä 10 kierrätyskeskuksen myymälää, joiden valikoima poikkeaa toisistaan hieman myymälöiden koon mukaan.

– Ne eivät yleensä ehdi kauaa hyllyssä olla, varsinkin jos tarjolla on joitain signeerattuja tuotteita, Åfelt kertoo.

– Ja vaatteet tietysti, se on meillä sellainen ikuinen klassikko.

Uutta tavaraa päivittäin

Myymälöihin tulee uutta tavaraa päivittäin ja verkkokauppaankin lähes joka päivä. Verkkokaupassa on tarjolla lähinnä pienempää esineistöä.

– Polkupyörä on yksittäisenä artikkelina ehkä isoin verkkokaupassa, Åfelt kertoo.

Yksi nykyisistä yhteistyökumppaneista on Turun Ekotori.

Verkkokaupan myynti räjähti Åfeltin mukaan koronan myötä ja nyt siihen on selkeästi myös panostettu. Myös perinteisissä myymälöissä riittää kuitenkin yhä mukavasti asiakkaita.

– Korona on tehnyt ehkä sen, että ihmiset eivät käy enää niin useasti, mutta ostavat kerralla sitten enemmän.

Kierrätyskeskus on luonut myös kanta-asiakkuuden, johon liityttyään melkein kaikista tuotteista saa 10 prosenttia pois tuotteiden myyntihinnasta.

– Poikkeuksena ovat verstastuotteet, eli polkupyörät, elektroniikka ja sähkölaitteet, koska niitä me korjaamme itse ja joudumme ostamaan niihin varaosia, Åfelt selittää.

Lahjoitukset ja verstastuotteet

– Perussääntö on, että kun on ehjää ja puhdasta, niin meille voi tuoda.

Lisäksi kierrätyskeskuksella on oma tuotemerkki, Plan B, jonka alle tehdään muun muassa vaatteita ja sisustustekstiilejä kierrätyskankaista. Lisäksi keskuksessa kunnostetaan puurunkoisia huonekaluja, jotka ovat muuten hyvässä kunnossa, mutta täytteet, jousitukset ja verhoilu menevät vaihtoon.

Turussa suositaan antiikkia ja retrohenkisiä tuotteita

Ekotorilla on Turussa kaksi myymälää.

Tuotteita, joita ei välttämättä hoksaisi etsiä juuri kierrätyskeskuksesta

Aarteita voi kärkkyä myymälöistä ja verkkokaupasta

Myymälöihin tulee uutta tavaraa päivittäin, mutta Virolaisen mukaan selkeä piikki siinä, kuinka paljon uutta tavaraa toimitetaan kierrätyskeskukseen ja siinä paljonko kävijöitä on, on aina kuun vaihteessa.

Ekotorilla on Virolaisen mukaan selvästi kanta-asiakkaita, jopa jälleenmyyjiä kuten kirpputorin pitäjiä, jotka tulevat katsastamaan kierrätyskeskuksen tarjonnan heti aamusta.

Aarteita voi kärkkyä myös verkkokaupasta, jossa myynnissä on pääsääntöisesti pienempää ja helposti pakattavaa sekä hyvin kaupaksi menevää tavaraa, sillä verkkokaupan varastotilat on Virolaisen mukaan hyvin rajalliset.

– Suurin yksittäinen verkkokauppatuote meillä on kirjat. Astioista tarjolla on nimenomaan brändituotteita. Lisäksi tarjolla on uniikkeja tavaroita, kuten taideteoksia ja muita erikoisuuksia, Virolainen kertoo.