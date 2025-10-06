Poliisipartio törmäsi vaaralliseen näkyyn – ja sai kuulla uskomattoman selityksen.
Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö kertoo Facebook-tilillään pysäyttävän tarinan kohtaamisestaan liikenteessä.
– Partioitiin tuossa juuri äsken Turussa, ja panin merkille, miten vastaantulleessa henkilöautossa apumiehen paikalta näkyi pieni nenänpää, Lepistö kirjoittaa.
Havainto oli oikea. Autoa ajoi äiti, jonka pieni tytär istui apumiehen paikalla. Äidin kertoman mukaan lapsi oli 120-senttinen.
– Tytöllä ei ollut minkäänlaista turvalaitetta turvavyötä lukuun ottamatta, poliisi ihmettelee.
"Äiti sitten suostui"
Äidille kirjoitettiin sakko. Selitystä kysyttäessä äidiltä tuli pysäyttävä vastaus.