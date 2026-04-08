Autoliitto päätti julkaista tulokset törmäyskokeessa hajonneiden istuinten osalta jo ennakkoon.

Peräti kahdeksan istuinta hylättiin Autoliiton kevään turvaistuintestin etutörmäyskokeessa.

– Surkeita tuloksia turvaistuintestissä, Autoliitto tiivistää.

Testi on tehty yhteistyössä Euroopan eri maiden autoliittojen ja kuluttajajärjestöjen kanssa. Autoliitto julkaisi hajonneiden istuinten listan ennakkoon, ja tulokset koko testin osalta julkaistaan vasta toukokuun lopulla.

– Niiden käyttäminen on turvallisuusriski, tiedotteessa kerrotaan ennakkojulkaisun syyksi.

Alla olevat lasten turvaistuimet epäonnistuivat etutörmäystestissä.

Buf Boof Tweety Plus

Ding Aiden 360

Kidiz 360

KidsZone i-Size 360

Lettas i-Size 360

Miophy i-Size 360

Xomax 946i

Istuimet ovat rakenteeltaan samanlaisia viime syksynä samankaltaisessa testissä hylätyn Reecle 360 (ZA i-Size) -istuimen kanssa.

– Kaikkien näiden istuinten valmistuksesta vastaava Lettas ilmoitti, että tuotteisiin tehdään parannuksia, joista osa on jo tehty markkinoilla olevissa uusissa tuotteissa. Aiomme testata myöhemmin tänä vuonna, miten uudet versiot pärjäävät. Toistaiseksi kuitenkaan näiden istuinten käyttöä ei voi suositella”, Autoliiton viestintäpäällikkö kertoo tiedotteessa.