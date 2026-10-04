Malesiassa ajetun Bahrainin osakilpailun suureksi puheenaiheeksi nousi F1-autojen tekniset haasteet.
Lämmittelykierroksella osa autoista hyytyi täysin yllättäen radan varteen ennen kuin pystyivät jatkamaan matkaansa. Tämän vuoksi lähtöproseduuria viivästettiin.
FIA:n mukaan ongelmat johtuivat ohjelmistovirheestä, sillä uusien autojen ohjelmistoa ei olla testattu tarpeeksi märällä radalla. Tämä johti lopulta siihen, että osa autoista menetti tehojaan, eivätkä kaasupolkimet reagoineet kunnolla kuskien antamaan paineeseen.
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F1-kuskit latoivat teknisistä ongelmista karua tekstiä FIA:n suuntaan.
– Se on kamalaa. Se vain todistaa, ettei meillä pitäisi olla mitään sähköjuttuja, Lando Norris sanoo Motorsport.comin mukaan.
– En ole koskaan nähnyt, että F1-kisa viivästyy bugin vuoksi. Se oli uutta. Kun turbo ei toimi näissä autoissa, sinun on melkein parempi työntää autoa kuin käyttää moottoria. Se oli outoa, Oscar Piastri komppaa tallitoveriaan.
– En ole nähnyt ikinä vastaavaa. Olin shokissa. En edes tiennyt, että FIA voi kontrolloida kaasupoljinta. Se on aika pelottavaa. Kaasupolkimeni lakkasi toimimasta, Oliver Bearman hämmästelee.
Konkarikuski Sergio Perez toivoo, ettei vastaavanlaista sekasortoa nähdä enää koskaan.
– Olen varma, että lajimme oppii tästä. Mutta sitä, mitä tänään tapahtui, ei voi hyväksyä, Perez jyrähtää.