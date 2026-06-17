Israel on sanonut pitävänsä joukot Libanonissa.
Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan Israel on jatkanut tänään iskujaan Etelä-Libanoniin. Ilmaiskuista ja lennokeista on raportoitu ainakin Nabatiehin ja Zahranin alueilla.
Qatarilaismedia al-Jazeera kertoo myös libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin ampuneen raketein Israelin joukkoihin Etelä-Libanonissa.
Väkivaltaisuudet Libanonissa ovat horjuttaneet toiveita saada rauha Lähi-itään.
Iran ja Yhdysvallat ovat viestineet Libanonin sisällyttämisestä sopimukseen, mutta sodan osapuoli Israel on sanonut pitävänsä joukot Libanonissa.