Vallitseeko sinunkin keittiökaapissasi vanhojen muovikassien aiheuttama kaaos?
Suomalaisten tulisi vähentää kaupan muovikassien mielivaltaista ostelua. Esimerkiksi Lidl nosti muovikassin hinnan tammikuussa 39 sentistä 59 senttiin.
Raju ratkaisu kannatti, sillä muovikasseja on nyt ostettu kauppaketjun mukaan 15 prosenttia aiempaa vähemmän.
Jos keittiökaapissasi kuitenkin vielä vallitsee kauppaketjujen paksujen muovipussien aiheuttama epämääräinen kaaos, kannattaa kokeilla tätä tilaa säästävää taittelukikkaa.
Tällä niksillä saat kangas- ja kestokassitkin taiteltua käsilaukkuun tai reppuun sopiviksi.