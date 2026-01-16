Lidl kertoo nostavansa muovikassinsa hinnan 59 senttiin. Toimella halutaan vähentää muovipussien kulutusta.
Lidl nosti maaliskuussa 2025 muovikassin hinnan 30 sentistä 39 senttiin.
Tavoitteena oli Lidlin mukaan hillitä muovikassien kulutusta ja ohjata yhä useampi kuluttaja valitsemaan muovikassin sijaan jokin muu vaihtoehto.
Toimen myötä muovikasseja onkin jo ostettu vähemmän, Lidlin tiedotteessa kerrotaan.
Muovikassittomien ostokertojen määrä kasvoi Lidlin mukaan hinnannoston jälkeen muutamassa kuukaudessa 3,7 prosenttiyksikköä ja on asettunut reilun 77 prosentin tuntumaan.
Lue myös: Näin kävi, kun Lidl nosti muovikassien hintaa
EU-lainsäädännön asettamasta 40 kassin vuosittaisesta tavoitteesta henkilöä kohden ollaan kuitenkin vielä kaukana.
Kulutusmuutoksen vauhdittamiseksi Lidl nostaakin kassin hintaa uudemman kerran. Tiistaina 20. tammikuuta muovikassin hinta nousee Lidlissä 39 sentistä 59 senttiin.
– Haluamme omalta osaltamme tehdä voitavamme siinä, että muovikassien käyttö vähenee, Lidlin vastuullisuuspäällikkö Annu Puurula kommentoi tiedotteessa.
–Viime vuonna päivittäistavarakaupan tekemillä toimilla on ollut vaikutusta. Nyt haluamme laittaa uuden vaihteen silmään, jotta muovikassien määrää saataisiin vähennettyä entistä nopeammin.
Lidlissä uskotaan Puurulan mukaan, että korkeampi hinta kannustaa aidosti pohtimaan, tarvitseeko uutta muovikassia.
Lue myös: Muovikassien myynti väheni S-ryhmän kaupoissa hinnankorotuksen jälkeen
Ei haluta päätyvän luontoon
Muovikassien käyttöä pitää vähentää, koska muovikasseja ja muuta muovia päätyy luontoon liian usein.
Lidl kannustaa oman kassin käyttöön uuden muovikassin ostamisen sijaan kaupan ovella ja kassoilla olevilla ilmoituksilla.
– Paras kassi on se kassi, joka sinulla jo on – oli se sitten kestokassi, kangaskassi tai vaikka jo ennestään käytössä ollut muovikassi. Näin säästyy eniten sekä luonnonvaroja että rahaa, Puurula toteaa.
– Kaupan muovikassiakaan ei siis kannata ajatella kertakäyttöisenä, vaan kestävä kierrätysmuovista tehty kassi on hyvä käyttää useaan kertaan ennen sen hävittämistä.
Kestokassin ja paperikassin hinnat pysyvät Lidlissä ennallaan.
Lue myös: Nyt K-ruokakaupatkin nostivat tutun tuotteen hintaa
Katso myös: Tällainen on EU:n uusi muovipussidirektiivi
0:44"Muovikassidirektiivi" tähtää muovikassien käytön vähentämiseen. Mistä on kyse?