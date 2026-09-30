Yhdysvaltalainen tekoäly-yhtiö Anthropic varoitti sijoittajia tekoälyn muodostamasta uhasta ja osallistui Trumpin Valkoisen talon it-kesteille.
Uutistoimisto Reutersin haltuunsa saaman listautumisesitteen mukaan Anthropic haluaa kertoa mahdollisille sijoittajille, että yhtiön tekoälymallit voisivat aiheuttaa "katastrofaalisen tai eksistentiaalisen riskin ihmiskunnalle".
Reutersin haltuunsa saamaa esitettä ei virallisesti ole vielä julkaistu, eikä yhtiö ole kommentoinut asiaa.
Listautumisesitteessä korostetaan tekoälymalleihin liittyviä riskejä. Esitteen mukaan mallit voivat osoittaa itseään suojelevaa käyttäytymistä.
Niin sanotun itsesuojelun kerrotaan pitävän sisällään muun muassa pyrkimyksiä vastustaa sammuttamista, tiedon salaamista tai manipulointia sekä kiristystä muistuttavaa käyttäytymistä.
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Anthorpicin johtaja Dario Amodei osallistui Trumpin it-kesteille.
Vaikka julkiset yhtiöt rutiininomaisesti tiedottavat tuotteidensa riskeistä sijoittajille, ulostulo ja varoitukset vaikuttavat poikkeukselliselta.
Erikoiseksi tilanteen tekee lisäksi se, että yhtiö tavoittelee noin 2 000 miljardin dollarin arvostusta.