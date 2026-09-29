Yhdysvalloissa korkein oikeus on jälleen antanut luvan presidentin hallinnolle jatkaa ihmisten karkottamista maihin, joihin heillä ei ole siteitä, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.
USA:n korkeimman oikeuden on määrä käsitellä niin sanottujen kolmansien maiden karkotuskäytäntöjen sisällöllisiä perusteita joulukuussa.
Korkeimman oikeuden kolme liberaalituomaria oli ratkaisusta eri mieltä.
Alempien oikeusasteiden mukaan maahan pyrkineille tulee antaa mahdollisuus vastustaa karkotusta ennen kuin heidät lähetetään muualle kuin kotimaihinsa.
Arviolta 25 000 ihmistä on jo aiemmin poistettu Yhdysvalloista tämän käytännön nojalla.