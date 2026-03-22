Välimerellä ajelehtiva venäläistankkeri on vaarassa räjähtää.
Välimerellä ajelehtiva venäläisalus Artic Metagaz muodostaa merkittävän turvallisuusriskin. Joidenkin arvioiden mukaan alus on aikapommi, joka voi räjähtää milloin tahansa.
Saksan yleisradioyhtiö Deutsche Wellen mukaan italialaisviranomaiset raportoivat Libyan rannikkoa kohti ajelehtivasta tankkerista kuluneella viikolla.
Maaliskuun 2. päivä Arctic Metagaz -aluksen sijainti oli vielä selvillä. Alus oli Maltan saaren itäpuolella.
277 metriä pitkään alukseen iskettiin varhain maaliskuun 3. päivänä. Norjaisen verkkolehti Barents observerin mukaan alukseen iskettiin droonein, jotka mediatietojen mukaan laukaistiin Libyasta.
Aluksen 30-päinen venäläismiehistö evakuoitiin.
Alus seilaa Venäjän lipun alla. Marine trafficin mukaan, sen sijaintitiedot eivät ole päivittyneet iskun jälkeen.