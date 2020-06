Väkivaltarikokset piinasivat Itä-Uuttamaata kesäyönä – raiskauksia ja tapon yrityksiä tutkinnassa

Vakavimmat tutkitut rikosnimikkeet koskevat kahta tapon yrityksenä tapahtunutta väkivaltarikosta Keravalla ja Hyvinkäällä. Keravan puukotus tapahtui sunnuntaina aamuyöstä ja toinen tapaus sattui Hyvinkään keskustassa aikaisin sunnuntaiaamuna. Molemmista rikoksista epäilätyjä on otettu kiinni.

Poliisin tutkintaan on tullut lukuisia muitakin erilaisia pahoinpitelyrikoksia. Lisäksi tutkintaan on tullut seksuaalista väkivaltaa, sillä lauantain ja sunnuntain väliseltä yöltä on kirjattu myös kaksi rikosilmoitusta raiskauksesta. Poliisi ei kommentoi tarkemmin tutkittujen raiskausten tapahtumapaikkaa.