Kenen koneelle murtauduttiin, mitä tietoja vuosi ja mikä on Venäjän rooli? – Viranomaiset vaitonaisia Supo-tutkinnassa

Tällä viikolla kerrottiin, että Suomessa on aloitettu suojelupoliisin (supo) ja Puolustusvoimien tiedustelutoimintaan liittyvä esitutkinta. Poikkeuksellinen tapaus on herättänyt paljon kysymyksiä, ja vain pieneen osaan niistä on toistaiseksi saatu vastauksia. STT kävi läpi, mitä asiasta tässä vaiheessa tiedetään ja mitä ei tiedetä.