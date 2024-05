MTV seuraa: Kalle Rovanperä hyökkää huippupaikalta voittotaisteluun

Portugalin MM-rallin ensimmäinen täysi ajopäivä koostuu kahdeksasta erikoiskokeesta ja noin 130 ek-kilometristä. Päivän erikoisuus on se, että huollon sijaan kahden lenkin välissä on pelkkä renkaanvaihtopiste, jossa mahdollisuus auton korjaamiseen on hyvin rajoitettua. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia.