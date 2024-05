Rasmus Takaluoman viimeinen baari-ilta – näiden tapahtumien jälkeen häntä ei nähty enää hengissä

Sanailua vanhemman konstaapelin kanssa

Poliisi tönäisi painiin puuttunutta omistajaa

– [Poliisimies] sanoi minulle, että minun pitäisi mennä pois ja että hän on poliisi. Minä sanoin hänelle, että hän on vapaalla nyt ja minä olen paikan omistaja. Sanoin myös, että me hoidamme tämän asian, omistaja muistelee tönäisyä edeltänyttä keskustelua.