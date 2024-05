Kommentti: Mitä ihmettä tapahtui, Suomi? Euroviisujen peesaajasta tuli edelläkävijä ja ilmiöiden luoja

Euroviisuja 1980-luvulta lähtien aktiivisesti seuranneena voin vain hämmästellä: Mitä ihmettä Suomelle on tapahtunut?

Huilumies, Reggae OK, Nuku Pommiin, Hengaillaan, Sata Salamaa, Hullu yö, Yamma yamma, Bye Bye Baby, Takes 2 to Tango, Missä miehet ratsastaa…

UMK nousi pohjalta huipulle

Mutta nyt kaikki on kääntynyt päälaelleen. Suomi ei ole enää 2020-luvulla lähtenyt Euroviisuihin peesaamaan viisukliseitä vaan se on luonut ilmiöitä vuosi toisensa jälkeen. Ja ennen kaikkea – Suomi on aidosti ylpeä omasta erikoislaatuisuudestaan.