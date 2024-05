James Blunt tiedotti itse Helsingin keikkansa peruuntumisesta – Kalle Keskisen yrityssaneeraukseen asetettu firma ei kehdannut kertoa syytä

Böle Arena vastaa Bluntille, että kaikki on kunnossa. Bluntin maahantuoja on yrityssaneeraukseen asetettu Kalle Keskisen Loud'n Live. Sieltä vastattiin MTV Uutisille, että peruutuksen syy on lopulta riittämätön ennakkomyynti, vaikka firma muotoili syyn ensin kauniimmin.

Myös konserttiin lippuja myynyt Tiketti vahvistaa, että tapahtuma on peruttu, vaikka lippuja on mennyt "ihan kohtalaisen hyvin". Böle Arenan johtaja Anne Bask kertoo MTV Uutisille, että he ovat saaneet Loud'n Liveltä selitykseksi "tuotantotekniset syyt". Baskin mukaan Bölen tekniikka on täydessä iskussa.