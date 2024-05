Mitä ihmettä? Kummallinen näky Toyota-tähden autosta sai asiantuntijan hämmästymään – "Täysin käsittämätöntä!"

– Nyt on mielenkiintoinen homma. Nyt on tapahtunut jotain ihan käsittämätöntä Elfyn Evansille. Nuottiviholle on pakosti tapahtunut jotain. Se on unohtunut johonkin tai pudonnut autosta tai jotain muuta älytöntä. Tuo ei selity millään muulla, Ketomaa kummastelee.