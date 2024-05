MTV Malmössä: Kritisoitu Israel Euroviisujen finaaliin, näin ilta sujui areenalla: "Ehkä pientä häiriköintiä oli"

Israelia edustaa Eden Golan kappaleellaan Hurricane. Ennen toista semifinaalia Malmössä oli laaja mielenosoitus Israelin Euroviisuihin osallistumista vastaan. Israel on suorittanut lokakuusta lähtien laaja-alaisia iskuja Gazan kaistalle, joka kuuluu Palestiinaan. Useiden lähteiden mukaan taisteluiden aikana on menehtynyt yli 30 000 ihmistä, joista kuolleita tai loukkaantuneita on jopa 26 000 lasta .

– Olen niin tunteideni vallassa, on todellinen kunnia olla täällä, esiintyä lavalla ja tuoda äänemme kuuluviin. Edustan meitä ylpeänä ja finaaliin pääsy on ihan hullua. Olen kiitollinen meitä äänestäneille.

– Hän raivostui näistä Malmön protesteista. Hän sanoi videoviestissä joka julkaistiin ennen kilpailun alkua, että "kyseessä on kauhea antisemitismin aalto". Sen lisäksi hän toivotti kovasti Eden Golanille onnea ja sanoi, että "hän on voittanut jo" vastustaessaan nimenomaan näitä protesteja, Lintunen kertoo.

– Nythän on todella mielenkiintoista, tällä hetkellä voittajasuosikki on vedonlyöntitilastojen mukaan Kroatia, mutta eilisen semifinaalin jälkeen Israel on kiilannut kakkoseksi. Suomi on sijalla kymmenen, Lintunen toteaa.