Ohhoh! Tiesitkö tämän upeilla laulutaidoilla varustetusta Salkkarit-tähdestä? Niittää nyt menestystä yllättävässä ohjelmassa

Näyttelijä ja radioääni Hanna Kinnunen on tullut monille tutuksi Salla Taalasmaan roolista Salatut elämät -sarjassa, jossa hän on näytellyt vuosia.

Välillä Hanna on pitänyt roolistaan taukoa keskittyäkseen radiojuontajan töihin, mutta eräs toinenkin ammatti on ollut jo pitkään haaveissa.

Hanna kertoo MTV Uutisille, että hän on haaveillut laulajan urasta jo nuoresta lähtien.

Hannalla on enemmänkin kokemusta laulamisesta, mitä moni tulee ajatelleeksi.

Hän on julkaissut aikoinaan jopa omaa r&b-tyylistä musiikkia Hanna B -taiteilijanimellä.

– Hanna B on historiaa, mutta Hanna K on ollut nyt parin biisijulkaisun yhteydessä käytössä. Pitäydyn ehkä siinä, Hanna kertoo.

Musiikkiohjelma nosti kyvyt esiin

– Tähdet tähdet -kokemus on tuonut laulamisen tosi voimallisesti takaisin elämääni. Ohjelmassa mukana olo on toteuttanut yhden unelmani, ja nautin joka hetkestä, Hanna sanoo.

– Laulaminen on minulle tosi tärkeää ja henkilökohtaistakin – itselleni jopa luonnollisin tapa kertoa tarinoita ja ilmaista itseäni.

Hannan laulutaitoja on suitsutettu viikko toisensa jälkeen, studioyleisö on valinnut hänet koko joukon parhaimmaksi laulajaksi ja tuomaristo on ilahtunut Hannan monipuolisuudesta.