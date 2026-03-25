Seinäjoella asuva Axeli, 14, pitää autotallissaan parturia.
Nuoret miehet ja teinipojat ovat innostuneet uusista tukkatrendeistä siinä määrin, että he ovat perustaneet kaveripiireihinsä omia partureita. Seinäjoella omaa parturia pitää 14-vuotias Axeli Kulmala.
Autotallissa käy asiakkaita lähes joka ilta. Vakioasiakkaita käy Kulmalan mukaan noin satakunta kuukaudessa.
Kulmala on toiminut kaveripiirinsä parturina jo puolentoista vuoden ajan.
– Näin internetistä paljon parturiaiheisia videoita ja minua rupesi kiinnostamaan, Kulmala kertoo.
Parturin hommat on opeteltu opetusvideoita katsomalla ja tekemisen kautta.
