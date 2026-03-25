Ruotsin menestyneimmän salibandyseuran Storvreta IBK:n päävalmentaja Mika Kohonen on terveysongelmien vuoksi sivussa koko loppukauden, uutisoi Expressen.
Kohonen, 48, jäi sairauslomalle ensimmäisen kerran lokakuussa.
− Verenpaine, sydän ja pulssi eivät ole aivan kohdallaan, Kohonen kertoi tuolloin seuran tiedotteessa.
Helmikuun puolivälin tienoilla Storvreta julkaisi uuden tiedotteen, jossa kerrottiin, että valmennustehtäviin palannut Kohonen olisi sivussa määrittelemättömän ajan. Kohonen kertoi tuolloin samojen terveysongelmien palanneen.
– Haluaisin kovasti olla joukkueen mukana, mutta minun on kuunneltava lääkäreitä ja pidettävä itsestäni huolta. Palaan takaisin, kun kehoni antaa siihen luvan, ja toivon, että se tapahtuu pian.
Storvreta on sittemmin jyrännyt runkosarjan voittoon 15 pisteen erolla ja aloittanut puolivälierät kolmella voitolla runkosarjassa kahdeksanneksi sijoittuneesta Nykvarns IF:stä. Sarja on katkolla huomenna pelattavassa neljännessä kohtaamisessa.
Storvretaa luotsaavat Kohosen poissa ollessa apuvalmentajat Magnus Adolfssonin ja Kim Johanssonin – ja luotsaavat kauden loppuun asti.
Storvretan varapuheenjohtaja Daniel Skantze kertoo Kohosen terveydentilan olevan muuttumaton. Kun Expressen kysyi, onko Kohosen paluusta loppukauden aikana toivoa, Skantzen vastaus oli lyhyt.