Koripalloliiga NBA:n joukkueiden omistajat äänestivät keskiviikkona sen puolesta, että sarja selvittää laajentumista kahdella uudella joukkueella lähitulevaisuudessa. Uudet joukkueet tulisivat Seattleen ja Las Vegasiin.

Keskiviikon äänestyksellä päätettiin, että NBA saa aloittaa prosessin sen edistämiseksi, että joukkueet kyseisistä kaupungeista saataisiin mukaan.

Seattlessa on ollut NBA-joukkue aikaisemminkin. Seattle SuperSonics pelasi sarjassa vuosina 1967–2008 ennen siirtymistään Oklahoma Cityyn. Joukkue vaihtoi tuolloin nimensä Oklahoma City Thunderiksi.

Las Vegasissa sen sijaan ei ole koskaan ollut omaa joukkuetta, mutta NBA:n markkinaa on kaupungissa testattu sarjan tähdistötapahtuman, kesäliigan ja NBA Cupin finaalin merkeissä.

ESPN:n lähteiden mukaan NBA:n tavoitteena olisi saada uudet joukkueet parketille kaudella 2028–2029.

NBA:ta on pelattu 30 joukkueella vuodesta 2004 lähtien. 11 joukkueella vuonna 1946 aloitetussa sarjassa ei ole koskaan pelannut yli 30:tä joukkuetta.