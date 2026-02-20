Osittaisen vanhuuseläkkeen voi saada, kun saavuttaa oman ikäluokkansa alaikärajan, ja nyt tämä mahdollisuus on avautunut vuonna 1964 syntyneille.

Ihmetyttääkö joskus töissä, kun se vanhempi kollega aina välillä katoaa jonnekin ja ilmestyy taas takaisin työpisteelle seuraavalla viikolla. Hän saattaa olla OVElla, eli osittain varhennetulla vanhuuseläkkeellä.

Se tarkoittaa sitä, että ihminen voi ottaa osan tulevasta eläkkeestään maksuun jo etukäteen ja samalla jatkaa töissä.

Eläkepäällikkö Outi Pekkarinen eläkeyhtiö Ilmarisesta kertoo, että keskimäärin noin kolmannes ikäluokasta valitsee osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen. Hän pohtii sen olevan hyvä keino lisätä vapaa-aikaa ja esimerkiksi harrastaa enemmän.

– Mahdollisuus on ollut nyt kymmenen vuotta ja sen tunnettuvuus on lisääntynyt, Pekkarinen sanoo.

Pekkarinen kertoo myös työllisyystilanteen vaikuttavan vanhuuseläkkeen suosioon. Jos harkitsee osittaisen vanhuuseläkkeen käyttöönottoa, on tärkeää ottaa huomioon sen eläkettä pienentävä vaikutus. Pekkarinen neuvoo myös ottamaan etukäteen selvää muun muassa verojen jälkeen käteen jäävän tulon määrästä.