Poliisi pyytää Mäntsälässä lauantaina liikkunutta mopoilijaa ilmoittautumaan.

Poliisin mukaan mopoilija liikkui 27. kesäkuuta ennen aamuyhdeksää Kirkonmäen suunnasta vanhalla Porvoontiellä.

Poliisin mukaan asia liittyy hätäkeskuksen kautta tulleisiin ilmoituksiin teräaseella varustautuneesta ja aggressiivisesti käyttäytyneestä miehestä. Mies oli seissyt keskellä Vanhan Porvoontien ja Lukkarilantien risteystä ja heiluttanut veistä ihmisiä ja ajoneuvoja kohti.

Poliisi kertoo, että mies oli muun muassa lyödä veitsellä mopoilijaa, mutta mopoilija oli väistänyt miestä tienpientareelle.

Rikosylikomisario Anssi Murto kertoo tiedotteessa, että vihjeiden perusteella saatiin näköhavainto veitsimiehestä ja hänet tavoitettiin Vanhan Porvoontien ja Nordenskiöldintien risteyksessä.

– Mies totteli partion käskystä luopua teräaseesta ja hänet saatiin rauhallisesti poliisin haltuun, Murto kertoo.

Poliisi pyytää ohiajanutta mopoilijaa ilmoittautumaan asian selvittämistä varten osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi