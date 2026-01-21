Poliisi ei osaa sanoa, millä alueella mies mahdollisesti liikkuu.

53-vuotias vaarallinen mies on edelleen kateissa Niuvaniemen sairaalasta Kuopiosta.

– Joitakin havaintoja olemme saaneet, mutta emme mitään ratkaisevaa, sanoo rikoskomisario Tiina Borg.

Mies poistui luvallisesti sairaalasta 16. tammikuuta kello 13.20, mutta ei palannut sovittuun aikaan mennessä takaisin.

Poliisin saaman tiedon mukaan miehen olisi pitänyt palata takaisin sairaalaan samana päivänä.

Katoamisen jälkeen mies on tehnyt ostoja Pieksämäellä ravintolassa sekä myöhemmin 19. tammikuuta ruokakaupassa Jyväskylässä.

Poliisi ei tiedä, millä alueella mies liikkuu.

Vaarallinen

Poliisin mukaan mies on vaarallinen eikä häntä tule lähestyä.

Poliisi kertoo, että tapaus siirtyi poliisin tutkintaan alkuviikosta, ja ennen katoamisesta tiedottamisesta he odottivat sairaalan vaarallisuusarviota, joka tuli tiistaina.

Poliisi tiedotti katoamisesta vaarallisuusarvion saatuaan.

Havainnot hätänumeroon

Mies on pituudeltaan 174 senttimetriä ja hän on vartaloltaan tukeva.

Miehellä on lyhyet tummat hiukset ja siniset silmät. Miehen vasemmassa ranteessa on piikkilankatatuointi.

Hänellä oli kadotessaan yllä musta toppatakki, tummat reisitaskuhousut ja harmaa karvalakki.

Kaikki akuutit havainnot miehestä tai tiedot hänen olinpaikastaan tulee ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112.

Muista tiedoista tai havainnoista voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjenumeroon 0295 415 232 tai vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.