Imatran Vuoksenniskan koululla ensihoitoa tarvinnut lapsi on kuollut sairaalassa, kertoo poliisi.
Asiassa ei epäillä rikosta.
Lapsi toimitettiin sairaalaan viime torstaina 9. huhtikuuta sen jälkeen, kun koululaiset olivat törmänneet toisiinsa.
Törmääminen tapahtui välitunnilla pihaleikkien yhteydessä.
Hetken kuluttua törmäämisen jälkeen yksi lapsi tuupertui maahan.
Poliisi ei kommentoi menehtyneen ikää tai sukupuolta.
Kaakkois-Suomen poliisi sai ilmoituksen tapahtuneesta kello 10.43.
Poliisi on tehnyt paikkatutkintaa, tutkinut videotallenteita ja kuullut asiaan liittyviä henkilöitä.
Poliisi tekee kuolemansyyn selvittämisen.