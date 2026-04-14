Pentti Jokinen on poissa.
Entinen jääkiekkoilija, koko SM-sarjauransa ajan Lukkoa edustanut Pentti "Närä" Jokinen on kuollut 87-vuotiaana, raumalaisseura kertoo.
Jokinen voitti Lukon seurahistorian ensimmäisen Suomen mestaruuden 1963 ja saavutti myös SM-hopean sekä -pronssin.
Tilille Lukossa kertyi kaikkiaan 101 ottelua ja 104 tehopistettä. Kultakaudella mies iski 25 maalia, joista viimeisen päätösottelussa Tapparaa vastaan. Lukko nousi tuon pelin voitolla sarjataulukossa Tapparan ohi mestariksi.
Suomen maajoukkuetta Jokinen edusti neljässä ottelussa.