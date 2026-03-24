Suomen vaalitietojärjestelmä on päätetty jättää siirtämättä yhdysvaltalaisen Amazonin pilvipalveluihin. Ensi kevään eduskuntavaalit toteutetaan nykyisellä vaalitietojärjestelmällä.
Oikeusministeriö päätti keväällä 2025 siirtää vaalitietojärjestelmän uudelle pilvipohjaiselle tuotantoalustall Amazonin alaisuuteen. Vuodessa maailma on kuitenkin nyrjähtänyt monella tapaa uuteen asentoon. Nyt oikeusministeriö tiedottaa, että "kansainvälisen poliittisen tilanteen muututtua alustaratkaisu otettiin uudelleen harkintaan".
Ensi kevään eduskuntavaalit toimitetaan nykyisellä vaalitietojärjestelmällä ja tulevasta alustaratkaisusta linjataan myöhemmin. Käytössä olevan alustaratkaisun konesalit sijaitsevat Suomessa.
– Oikeusministeriö painottaa kansalaisten vaaleja kohtaan tunteman luottamuksen ensiarvoista merkitystä. Ministeriö on keskustellut tänään päätöksestä eduskuntapuolueiden puoluesihteereiden kanssa, tiedotteessa kerrotaan.
Vaalitietojärjestelmän uudistamishanke aloitettuun vuonna 2021. Järjestelmän alustateknologia on tarkoitus uudistaa tietoturvakäytäntöen ja toiminnallisuuksien parantamiseksi. Vuonna 2024 Oikeusrekisterikeskus suositti laajan selvityksen perusteella siirtymistä perinteisestä konesalista Amazon Web Services -pilvipalveluun (AWS).