Takamoto Katsuta teki sunnuntaina päättyneessä Kroatian MM-rallissa ja sen jälkeen kerrassaan uskomatonta lajihistoriaa.

Thierry Neuvillen ja Hyundain ensimmäisestä voitosta tällä MM-rallikaudella puuttui sunnuntaina iltapäivällä Kroatiassa enää viimeinen sinetti. Kisaa jo lauantain jälkeen minuutilla ja 14,5 sekunnilla johtanut belgialainen lähinnä vain kruisaili sunnuntaina, ja kun toisena ollut Katsuta toimi samoin, ero kärkikaksikon välillä oli viimeiselle pätkälle lähdettäessä yhä samaa luokkaa.

Neuville sortui kuitenkin ajovirheeseen, rikkoi autonsa ja joutui keskeyttämään. Katsuta nousi kaikkien yllätykseksi voittoon vain neljä viikkoa sen jälkeen, kun oli saavuttanut uransa ensimmäisen ykkössijan Keniassa.

17 pistettä tuottavan kakkossijan vaihtuminen 25 pisteen voitoksi tarkoitti samalla sitä, että Katsuta nousi MM-sarjan kärkeen seitsemällä pisteellä ohi Elfyn Evansin.

Jo sunnuntaina kisan jälkeen kerrottiin, että Katsuta on ensimmäinen japanilaiskuljettaja, joka johtaa rallin MM-sarjaa, mutta tämä ei ole koko totuus. Ennen tätä MM-sarjan kärkisijalla ei nimittäin ollut milloinkaan nähty ylipäätään Euroopan ulkopuolelta tulevaa kuljettajaa.

Tätä voi pitää melko yllättävänä siitäkin huolimatta, että laji tiedetään hyvin eurooppakeskeiseksi. Kyseessä on kuitenkin Kansainvälisen autoliiton alainen maailmanmestaruussarja, jossa kuljettajien MM-tittelistä on ajettu vuodesta 1979 lähtien.

Kisojakin on kuljettajien MM-aikakaudella takana jo 609, ja vasta nyt sarjan kärkeen saatiin ei-eurooppalaista väriä.

Ennen tätä lähimpänä oli käyty kauden 2008 avausosakilpailun jälkeen, kun australialainen Chris Atkinson sijoittui Monte Carlossa kolmanneksi ja oli näin ollen neljän pisteen päässä miehittämästä MM-sarjan kärkipaikasta.