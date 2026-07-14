Rajavartiolaitos epäilee Suomessa asuvaa naista ja miestä petoksesta ja laittoman maahantulon järjestämisestä.

Tutkinnassa kävi ilmi, että mies ja nainen avustivat iranilaispariskuntaa löytämään omistukseensa ravintolan tai pääsemään osakkaaksi ravintolaan, jossa he toimisivat yrittäjinä Suomessa.

Pariskunnan epäillään maksaneen epäillyille ravintolan osakkuudesta ja yrittäjän oleskelulupien hakemiseen liittyvästä avustamisesta yli 30 000 euroa.

Tapaus paljastui keväällä 2025, kun iranilaispariskunta yritti tulla Suomeen yrittäjien oleskeluluvilla.